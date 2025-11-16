Halkbank, Altekma'yı Deplasmanda 3-2 Yenerek Üst Üste İkinci Galibiyetini Aldı
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftasında Halkbank, Altekma ile karşılaştı. Maçta setler 25-21, 22-25, 16-25, 25-21, 11-15 sonuçlandı ve Halkbank deplasmanda 3-2 galip geldi.
Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Yavuz Akdemir, Serhat Semiz
Altekma: Cafer Kirkit, Gülhan Emir Pınar, Candido, Ewert, Bertuğ Öndeş, Buculjevic (Hüseyin Şahin, Erhan Hamarat, Arda Kara, Mehmet Boğaçhan Zambak, Eray Kursav)
Halkbank : Ulaş Kıyak, Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Sokolov, Leal, Yunus Emre Tayaz (Volkan Döne, Hofer, Arda Bostan, Ertuğrul Gazi Metin)
Setler: 25-21, 22-25, 16-25, 25-21, 11-15
Süre: 133 dakika
Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Spor