Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Güncelleme:
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 16. haftasında Halkbank, konuk ettiği Altekma'yı 3-0 yenerek galibiyet sayısını 13'e çıkardı. Altekma ise 10. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Ali Sarıkuzu, Eser Türkoğlu

Halkbank : Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Sotola, Leal, Ertuğrul Gazi Metin, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Umut Özdemir, Yunus Emre Tayaz, Hofer)

Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Ewert, Gülhan Emir Pınar, Lawani, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Arda Kara, Mehmet Boğaçhan Zambak, Eray Kursav, Erhan Hamarat)

Setler: 25-23, 25-20, 25-21

Süre: 82 dakika

Halkbank ligdeki galibiyet sayısını 13'e çıkardı. Altekma ise 10. mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
