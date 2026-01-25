Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 16. haftasında Halkbank, konuk ettiği Altekma'yı 3-0 yenerek galibiyet sayısını 13'e çıkardı. Altekma ise 10. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Ali Sarıkuzu, Eser Türkoğlu
Halkbank : Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Sotola, Leal, Ertuğrul Gazi Metin, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Umut Özdemir, Yunus Emre Tayaz, Hofer)
Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Ewert, Gülhan Emir Pınar, Lawani, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Arda Kara, Mehmet Boğaçhan Zambak, Eray Kursav, Erhan Hamarat)
Setler: 25-23, 25-20, 25-21
Süre: 82 dakika
