Halkbank, 2025 TSYD Ankara Cumhuriyet Kupası'nda 3'üncülük Kupası'nı Kazandı

Erkekler voleybolda 2025 TSYD Ankara Cumhuriyet Kupası'nın üçüncülük maçında Halkbank, Spor Toto'yu 3-1 yenerek turnuvayı 3. sırada tamamladı.

TSYD Ankara Şubesi'nin yeni sezon öncesi TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda organize ettiği dörtlü hazırlık turnuvasında, üçüncülük karşılaşmasında Halkbank, Spor Toto'yu 25-19, 16-25, 25-17 ve 31-29'luk setlerle 3-1 mağlup etti.

Halkbank, 2025 TSYD Ankara Cumhuriyet Kupası'nda 3'üncülük kupasının sahibi oldu.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
