Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Düzce'de düzenleniyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Düzce'de gerçekleştiriliyor. Bahçeşehir Spor Salonu'nda 22 ilden 700 öğrencinin katıldığı şampiyonada, yöresel kıyafetleriyle sahneye çıkan ekipler halk oyunları sergiledi. Yıl boyunca yapılan il ve bölge yarışmalarında birinci olarak finallere katılmaya hak kazanan öğrenciler, dereceye girebilmek için hakem heyeti önünde ter döküyor. Gün boyu sürecek gösterilerin tamamlanmasının ardından dereceye giren ekipler belirlenecek.