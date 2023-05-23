Halk oyunları yarışmaları sona erdi

Elazığ'da düzenlenen Kulüplerarası Halk Oyunları İl Şampiyonası müsabakaları sona erdi.

Kulüplerarası Minikler Yıldızlar Gençler Büyükler Halk Oyunları İl Şampiyonası müsabakaları düzenlemeli ve düzenlemesiz kategorilerde 7 takım 130 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. Yakup Kılıç Spor Salonunda yoğun bir katılım ile düzenlenen yarışmalarda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "20 Mayıs tarihinde Yakup Kılıç Spor Salonunda düzenlenen Halk Oyunları İl Şampiyonası müsabakalarında başarı elde eden tüm sporcu ve antrenörlerimizi tebrik eder, grup müsabakalarında başarılar dileriz" denildi. - ELAZIĞ