Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası Düzce'de başladı

- Türkiye'nin tüm renkleri Düzce'de yarıştı

Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası başladı

DÜZCE - Düzce'nin ev sahipliğinde Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası 700 sporcu ile başladı.

Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, Düzce Bahçeşehir Spor Salonunda 22 ilden 700 sporcunun yarıştığı müsabakalarda seyirciler sergilenen gösterileri büyük hayranlıkla izledi.

Türkiye'nin tüm renklerini Düzce'de ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Düzce'nin çok sayıda organizasyona ev sahipliği yaptığını ifade ederek, "Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonasını Düzce'de gerçekleştiriyoruz. Kültürel mirasımızın ortaya çıktığı bu etkinlikte 22 vilayetten 700'e aşkın sporcu ve arka ekipleri ile birlikte bine yakın bir kafileyi ağırlıyoruz. Hemşehrilerimizin bu görsel şölene katılmış olması bizleri de mutlu etti. Organizasyonda misafir ettiğimiz gençleri ve kafilelerimizi yurtlarımızda ağırladık salonlarımızı açtık, şuanda gençlerimizin bu kültür mirasımıza sahip çıkmaları ayrıca bize onur verici. Düzce'mizde de bu organizasyonu yapmaktan mutluyuz. İnşallah burada dereceye giren gençlerimiz, ülkemizi dünya arenasında temsil edecektir. Bizde bunlarla gurur duyacağız" ifadelerinde bulundu.

Şampiyonada dereceye girebilmek için öğrencilerde hakem heyeti önünde yaptıkları gösterilerde ter döktüler. Gün boyu sürecek olan yarışmaların sonunda dereceye giren okullara madalya verilecek.

Şampiyonaya; İstanbul, Antalya, Kars, Adana, Gaziantep, Mersin, Ankara, Erzurum, Konya, Trabzon, Van, Bayburt, Kastamonu, Diyarbakır, Bursa, Bingöl, Denizli, Kilis, İzmir, Tokat, Isparta ve Sivas illerinden okullar katıldı.