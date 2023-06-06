Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası Zonguldak'ta düzenlendi

Zonguldak'ta düzenlenen 'Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası' ödül töreninin ardından sona erdi. 18 ilden 20 okulun katıldığı organizasyonda takımlar düzenlemeli ve düzenlemesiz dallarda mücadele etti. Yarışmalar sonucunda düzenlemesiz dalda Bitlis'ten Cemil Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve düzenlemeli dalda Denizli'den 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi birinciliği elde etti.

Zonguldak'ta düzenlenen "Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası" ödül töreninin ardından sona erdi.

Site Spor Salonu'nda, 18 ilden 20 okulun katıldığı organizasyonda takımlar düzenlemeli ve düzenlemesiz dallarda mücadele etti.

Açılış töreninin ardından performanslarını sergileyen takımlar, gün sonunda kupa ve madalyalarını aldı.

Yarışmalar sonucunda düzenlemesiz dalda Bitlis'ten Cemil Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve düzenlemeli dalda Denizli'den 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi birinciliği elde etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, gazetecilere, halk oyunlarını ülke genelinde en iyi şekilde temsil eden ekiplerin şampiyonaya katıldığını belirterek, "800 kişilik bir misafir grubumuz var. Onlara ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte düzenlediğimiz organizasyonda çok güzel ev sahipliği yapıyoruz." dedi.