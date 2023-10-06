Halime Yıldız, Avustralya'da Gümüş Madalya Kazandı
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Milli sporcu Halime Yıldız, Avustralya'da düzenlenen uluslararası para badminton turnuvasında SL3 tek kadınlar kategorisinde gümüş madalya elde etti. Ayrıca karışık çiftlerde bronz madalya kazandı.
Avustralya'da düzenlenen uluslararası para badminton turnuvasında milli sporcu Halime Yıldız, SL3 tek kadınlar kategorisinde gümüş madalya elde etti.
Perth kentinde yapılan organizasyonda yarı finalde Ukraynalı Oksana Kozyna'yı 2-0 yenen Halime, finalde Endonezyalı Qonitah Ikhtiar Syakuroh ile karşılaştı.
Şampiyonluk maçında rakibine 2-1 yenilen milli badmintoncu, SL3 tek kadınlar kategorisinde ikinci oldu.
Karışık çiftlerde bronz madalya
Turnuvada SL3-SU5 karışık çiftler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Halime Yıldız-İlker Tuzcu ikilisi, bronz madalya aldı.
Halime-İlker çifti, yarı finalde Kumar Nitesh-Thulasimathi Murugesan (Hindistan) ikilisine mağlup oldu.