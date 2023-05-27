Haliliye Belediyesi Spor Kursları Gençlerin Spor Alışkanlığı Kazanmasına Olanak Sağlıyor

Haliliye Belediyesi bünyesindeki spor kursları, gençlerin spor alışkanlığı kazandığı merkezler olmaya devam ediyor. Basketbol ve voleybol kursuna gençlerin ilgisi yoğun olurken, uzman eğitmenler eşliğinde geleceğin yıldız sporcuları yetişiyor.

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın "Gençlere candan hizmet" anlayışıyla çalışmalarına devam ediyor. Belediye bünyesindeki Spor Merkezleri ile gençlere vakit geçirecekleri ortamlar sunulurken, gençlere spor alışkanlığı kazandırılması ve sağlıklı nesillerin yetişmesi hedefleniyor. Bu çerçevede belediye bünyesindeki basketbol ve voleybol kursuna katılan gençlere alanında uzman eğitmenler tarafından eğitimler veriliyor. Sabiha Özlek Spor Salonunda düzenlenen kurslarla gençler, hem teknik hem de uygulamalı eğitim alıyor. Basketbol ve voleybol kursundan yararlanan gençlere forma desteği sağlanırken, genç sporcular geleceğin yetenekli isimleri olmak için ter döküyor. Gençlere birçok branşta eğitimlerin sunulduğu kurslara ise kayıtlar devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, basketbol, voleybol, tekvando, judo, badminton ve yüzme dallarında devam eden Yaz Spor Okullarına kayıt olmak isteyen gençlerin, Merkezlere başvurması gerektiği belirtildi. - ŞANLIURFA