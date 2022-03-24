Haliliye Belediyesi ile Besyo ve Pomem'e hazırlanıyorlar - Haberler

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Haliliye Belediyesi ile Besyo ve Pomem'e hazırlanıyorlar

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Haliliye Belediyesi ile Besyo ve Pomem'e hazırlanıyorlar

Haliliye Belediyesi tarafından açılan Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları ve Polis Meslek Eğitim Merkezi hazırlık kurslarına katılan gençler, hayallerine uzman eğitmenler eşliğinde hazırlanıyor.

Haliliye Belediyesi tarafından açılan Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları ve Polis Meslek Eğitim Merkezi hazırlık kurslarına katılan gençler, hayallerine uzman eğitmenler eşliğinde hazırlanıyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın "her alanda gençlerimizin yanında olacağız" sloganıyla başlattığı eğitim seferberliği, tüm dallara devam ediyor.

Belediye bünyesindeki kurslar ile geleceğe emin adımlarla hazırlanan gençler, özel yetenek parkur sınavıyla öğrenci alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları (BESYO) ve Polis Meslek Eğitim Merkezine (POMEM) girmek için Haliliye Belediyesini tercih ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açılan kurslarda ücretsiz olarak hayallerindeki üniversitelere hazırlanan gençler, uzman eğitmen eşliğinde 11 Nisan Stadyumunda parkurlar için hazırlanıyor. Gençlerin hayallerine kavuşmak için karşılaşacakları tüm parkurların tek tek gösterildiği kursa yoğun ilgi gösteriliyor. Kendilerine sağlanan bu imkan ile BESYO ve POMEM hayallerini gerçekleştirmek istediklerini ifade eden gençler, emeği geçenlere teşekkür etti.

Öte yandan, kültür ve sosyal işler müdürlüğünden yapılan açıklamada ise kurs kayıtlarının devam ettiği bildirildi. - ŞANLIURFA

Haliliye Belediyesi ile Besyo ve Pomem'e hazırlanıyorlar

Haliliye Belediyesi ile Besyo ve Pomem'e hazırlanıyorlar

Haliliye Belediyesi ile Besyo ve Pomem'e hazırlanıyorlar

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor, Haberler

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