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Halil Umut Meler UEFA Elit Hakemler Semineri'ne katılacak

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in UEFA Elit Hakemler Semineri'ne katılacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in, UEFA Elit Hakemler Semineri'ne katılacağını bildirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in UEFA Elit Hakemler Semineri'ne katılacağını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada, "FIFA tarafından 16-19 Ocak 2024 tarihlerinde İspanya'nın Sevilla şehrinde düzenlenecek olan UEFA elit hakemleri seminerine davet edilen 24 hakemin içinde elit kategorideki FIFA hakemimiz Halil Umut Meler de yer alacak" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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