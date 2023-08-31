Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu maçında düdük çalacak

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Moldova'nın Sheriff Tiraspol ile Faroe Adaları'nın Ki Klaksvk takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci mücadelesini yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçı olan Sheriff Tiraspol-Ki Klaksvk müsabakasında düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Moldava'nın Sheriff Tiraspol ile Faroe Adaları'nın Ki Klaksvk takımları arasında bugün oynanacak UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci mücadelesini yönetecek. Moldova'nın Tiraspol şehrindeki Sheriff Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Hakan Ceylan ise AVAR olarak görev alacak. - İSTANBUL