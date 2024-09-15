Halil Umut Meler, Real Madrid-Stuttgart Maçını Yönetecek

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Madrid- Stuttgart maçını yönetecek.

UEFA'nın bu sezon format değişikliğine gittiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları 17-19 Eylül tarihlerinde oynanacak. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA tarafından Real Madrid - Stuttgart mücadelesine atandı. Meler, 17 Ağustos Salı günü saat 22.00'de Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşmada düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Dieperink oturacak, AVAR'da ise Pol van Boekel eşlik edecek. - İSTANBUL