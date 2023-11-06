Halil Umut Meler, Real Madrid - Braga maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Real Madrid ile Braga arasında 8 Kasım Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu müsabakasını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 8 Kasım Çarşamba günü oynanacak Real Madrid - Braga mücadelesinde düdük çalacak. İspanya'nın Madrid şehrindeki Estadio Santiago Bernabeu Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Müsabakada Massimiliano Irrati VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olarak görev yapacak. - İSTANBUL