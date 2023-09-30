Halil Umut Meler, Kayserispor - Başakşehir maçında düdük çalacak

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Kayserispor - Başakşehir maçına atanan hakem Halil Umut Meler, ilk kez iki takım arasındaki maçı yönetecek.

Kayserispor ile Başakşehir arasında oynanacak maça atanan Halil Umut Meler, ilk kez iki takım arasındaki bir maçta düdük çalacak.

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Kayserispor - Başakşehir maçına atanan hakem Halil Umut Meler, ilk kez iki takım arasındaki maçı yönetecek. İzmir bölgesi Süper Lig hakemi, bugüne kadar iki takımın oynadığı 22 maçta düdük çaldı.

Kayserispor, Halil Umut Meler'in yönettiği 22 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi elde etti. Başakşehir ise 22 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi aldı. Bu sezon ilk kez Başakşehir maçı yönetecek olan Halil Umut Meler, Kayserispor'un sahasında oynadığı ve golsüz sona eren Galatasaray maçını yönetmişti. - KAYSERİ