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Halil Umut Meler, İstanbulspor - TÜMOSAN Konyaspor maçında alkışlarla karşılandı

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmada görevlendirilen hakem Halil Umut Meler, alkışlarla karşılandı. Meler, geçtiğimiz haftalarda yaşadığı saldırı sonrası taraftarlar ve futbolcular tarafından desteklendi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmada görevlendirilen hakem Halil Umut Meler, alkışlarla karşılandı.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka öncesinde yardımcılarıyla ısınmaya çıkan Halil Umut Meler, taraftarlardan tarafından alkışlanırken, bazı futbolcular yanına giderek kendisine sarıldı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ardından Meler'i tribüne çağıran taraftarlar, tecrübeli hakemle fotoğraf çektirdi.

Meler, 11 Aralık'ta MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan 15. hafta müsabakasının ardından, ev sahibi ekibin başkanı Faruk Koca ile iki kişinin saha içinde saldırısına uğramış ve 2 gün hastanede kalmıştı.

Kaynak: AA / Spor

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