Halil Umut Meler: Faillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum

Süper Lig'in 15'inci haftasında MKE Ankaragücü'nün Çaykur Rize spor'u konuk ettiği karşılaşmanın ardından başkent ekibinin eski başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, yazılı bir açıklama yaptı. Saldırganlara verilecek olan cezanın caydırı olması gerektiğini ifade eden Halil Umut Meler, "Neticesinde olayın sorumlularının, faillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğimi bilmenizi istiyorum. Günlerdir kamuoyunu meşgul etmekte olan bu menfur hadise, sadece bir spor müsabakası içerisinde yaşanmış gibi değerlendirilmemelidir. Şiddet maalesef hayatın her alanında karşımıza sıklıkla çıkmaktadır ve bazen telafisi olmayan sonuçlar doğurmaktadır. Bugün dünya çapında gündem oluşturan bu olay neticesinde verilecek olan cezaların; spor ile birlikte sağlıkta, eğitimde, aile içinde, trafikte, sokaktaki günlük yaşantıda ve hayatın her alanında uygulanmakta olan şiddet olaylarında emsal olacak nitelikte caydırıcı olmasını diliyorum. Bu konuda hem adli makamlara, hem de Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulları'na caydırıcı cezalar verecekleri konusunda güvenim sonsuzdur. Bu şiddet ikliminden uzaklaşmak ve şiddetin her türlüsüne dur demek hepimizin görevi olmalıdır" ifadelerini kullandı.

"DESTEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Yaşanan süreçte başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kendisine destek olan herkese teşekkürlerini dile getiren Meler, şöyle konuştu:

"Bu süreçte desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet büyüklerine, tedavisini gerçekleştiren Acıbadem Ankara Hastanesi doktorlarına ve personeline, güvenlik güçlerine, tüm hakem camiasında bulunan dostlarıma, FIFA, UEFA ve TFF yöneticilerine, Merkez Hakem Kuruluna, sivil toplum kuruluşlarına, arkadaşlarına, hemşehrilerime ve destek veren herkese teşekkür ederim."

"FUTBOLUN HAYATIN DOĞAL AKIŞINA DÖNMESİ BENİM DE BEKLENTİMDİR"

Futbolun hayatın normal akışına dönmesinin kendisinin de beklentisi olduğuna dikkat çeken Halil Umut Meler, sözlerini şöyle noktaladı:

"Hayatın her alanında şiddetin ve şiddete olan inancın son bulmasını temenni ediyorum. Yukarıda belirtmiş olduğum gibi ilgili tüm kurumların gerekli adımları fazlasıyla atmış olduğunu da düşünerek, futbolun hayatın doğal akışına dönmesi benim de beklentimdir. Bu kapsamda tüm detaylarıyla güvenliklerinin sağlanması koşuluyla çok sevdiğim hakem arkadaşlarımın yapmakta oldukları kamu görevine dönmesi ve müsabakaların devamı benim de arzumdur."