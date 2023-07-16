Halil Dervişoğlu, Galatasaray'ın Avusturya kampına katıldı
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Galatasaray'ın İngiltere'nin Brentford ekibinden transfer ettiği Halil Dervişoğlu, Avusturya kampına dahil oldu. Milli futbolcu, kampta bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.
Galatasaray'ın İngiltere'nin Brentford ekibinden transfer ettiği Halil Dervişoğlu, sarı-kırmızılıların Avusturya kampına katıldı.
Milli futbolcu, Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kamp yapılan otele gelerek sarı-kırmızılı takıma dahil oldu.
Halil Dervişoğlu, kampta takımdan ayrı bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.
Galatasaray, Brentford'dan transfer ettiği 23 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor