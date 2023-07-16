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Halil Dervişoğlu, Galatasaray'ın Avusturya kampına katıldı

Spor Haberleri

Galatasaray'ın İngiltere'nin Brentford ekibinden transfer ettiği Halil Dervişoğlu, Avusturya kampına dahil oldu. Milli futbolcu, kampta bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Galatasaray'ın İngiltere'nin Brentford ekibinden transfer ettiği Halil Dervişoğlu, sarı-kırmızılıların Avusturya kampına katıldı.

Milli futbolcu, Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kamp yapılan otele gelerek sarı-kırmızılı takıma dahil oldu.

Halil Dervişoğlu, kampta takımdan ayrı bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Galatasaray, Brentford'dan transfer ettiği 23 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

Halil İbrahim Dervişoğlu Galatasaray Avusturya England Spor Haberler

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