Haliç'te kürek şenliği

Bu yıl 9.'su gerçekleştirilen Haliç Dostluk Kupası kürek yarışlarında birinciliği Kadir Has Üniversitesi kazandı.

Koç Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi kürek takımları, geleneksel hale gelen Haliç Dostluk Kupası için yarıştı. Rahmi M. Koç Müzesi önünden başlayan ve Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü önünde tamamlayan 2 bin 100 metrelik yarışta, Kadir Has Üniversitesi birinci oldu.

Yarışın ardından düzenlenen ödül töreninde konuşan Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iki yıl aradan sonra organizasyonun düzenlendiğini hatırlatarak, "Her iki takımın sporcuları da zor koşullar altında nasıl disiplinle çalışılabileceğinin çok güzel birer örneğini oluşturdu. Karanlık demediler, soğuk demediler, bu yarış için çalışmalarına aralıksız devam ettiler. Her biriniz bu yarışın kazananısınız. Sizi yürekten kutluyorum. Yarış bitti ve şimdi bir sonraki yıl için hazırlanacaksınız. Bu çabalarınız sayesinde Haliç Dostluk Kupası herkesin imrendiği bir geleneğe dönüşecek." ifadelerini kullandı.

Koç Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı ise yarışa katılan tüm kürekçileri centilmence mücadelelerinden dolayı tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Kadir Has Üniversitesi ile başlatmış olduğumuz Haliç Dostluk Kupası da bu spora verdiğimiz uzun soluklu desteğin bir ispatı. Küreğin uygarlık tarihindeki rolü milattan önce 25. yüzyıla kadar uzanıyor. İlk kez Roma ve Mısır'da kullanılan küreğin deniz ticaretinin yanı sıra keşiflerin yapılmasında da önemli rolü var. Yurt dışında kürek branşında neredeyse 150 senedir yarışan üniversiteler var ve ilk resmi yarış 1829'da İngiltere'de Oxford ve Cambridge üniversiteleri arasında yapılmış. Umarım üniversitelerimiz 300 sene sonra da bu yarışları devam ettirir."