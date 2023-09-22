Haliç'te düzenlenecek yarış nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi
Şehir Hatları AŞ, Haliç'te düzenlenecek yarış sebebiyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. 23-24 Eylül'de gerçekleştirilecek olan Haliç Su Sporları Merkezi Optimist Yarışları nedeniyle Eyüpsultan-Üsküdar, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan gibi hatlarda seferler iptal edilecek.
Şehir Hatları AŞ, Haliç'te düzenlenecek yarış nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yayınlanan duyuruda, 23-24 Eylül'de, 11.00-16.00 saatleri arasında Haliç'te gerçekleştirilecek "Haliç Su Sporları Merkezi Optimist Yarışları" sebebiyle bazı seferlerin iptal edildiği belirtildi.
Duyuruda, iptal edilen seferler şu şekilde sıralandı:
"Eyüpsultan-Üsküdar Hattı, Üsküdar- Eyüpsultan Hattı, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan Hattı, Eyüpsultan-Sütlüce-Hasköy-Fener-Kasımpaşa-Kadıköy Hattı, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-HasköySütlüce-Eyüpsultan, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan Hattı, Eyüpsultan-Sütlüce-Kasımpaşa-Karaköy-Kabataş-Beşiktaş Hattı."