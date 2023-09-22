Haliç'te düzenlenecek yarış nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi

Şehir Hatları AŞ, Haliç'te düzenlenecek yarış sebebiyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. 23-24 Eylül'de gerçekleştirilecek olan Haliç Su Sporları Merkezi Optimist Yarışları nedeniyle Eyüpsultan-Üsküdar, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan gibi hatlarda seferler iptal edilecek.