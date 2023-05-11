Halı saha maçında kavga: 1 kişinin çenesi kırıldı, 3 kişi gözaltına alındı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde halı saha maçında çıkan kavgada, 1 kişinin çenesi kırıldı, 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Halı sahada iki takım arasında yapılan futbol maçının sonlarına doğru, sert oynandığı gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından A.Y. (18), kaleciyle yer değiştirmek istediği sırada, karşı takımdan bir oyuncunun tekmeli saldırısına uğradı. Yüzüne aldığı darbenin etkisiyle A.Y. yere düştü. Sahaya giren rakip takımın futbolcularının arkadaşları da yere düşen A.Y.'yi darbetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri esvk edildi. Ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan A.Y.'nin çenesine 8 vida ve 4 platin takıldı.Olayla ilgili D.K. (17), M.D. (17) ve K.Y. (15) gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.