Halep ve Rybakina, Wimbledon'da yarı finale çıktı Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Rumen Simona Halep ve Kazak Elena Rybakina, yarı finale yükseldi. Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Rumen Simona Halep ve Kazak Elena Rybakina, yarı finale yükseldi. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 10. gününde, tek kadınlar çeyrek final maçları tamamlandı. Turnuvanın 2019 şampiyonu 16 numaralı seribaşı Halep, 20 numaralı seribaşı ABD'li Amanda Anisimova'yı 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek tur atladı. Günün diğer karşılaşmasında ise 17 numaralı seribaşı Rybakina, dünya 44 numarası Avustralyalı Ajla Tomljanovic'i 4-6, 6-2 ve 6-3 sona eren setlerle 2-1 mağlup ederek kariyerinde ilk kez grand slam turnuvalarında yarı finale kaldı. Tek kadınlar yarı finallerindeki Ons Jabeur-Tatjana Maria ve Elena Rybakina-Simona Halep maçları, yarın yapılacak. AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Wimbledon Simona Londra Tenis Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Halep ve Rybakina, Wimbledon'da yarı finale çıktı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.