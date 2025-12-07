Haberler

Hale Derya Eroğlu, milli takım biletini aldı

Hale Derya Eroğlu, milli takım biletini aldı
Güncelleme:
Kayserili sporcu Hale Derya Eroğlu, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmesinde U16 Milli Takım puanı atarak altın madalya kazandı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcu ve antrenörüne tebrik mesajı gönderdi.

Kayserili sporcu Hale Derya Eroğlu; Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmesinde U16 Milli Takım puanı atarak altın madalyanın sahibi oldu.

Mersin'de düzenlenen Havalı Silahalar Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmesinde Kayserili sporcu Hale Derya Eroğlu, U16 Milli Takım puanı attı. Eroğlu, aynı zamanda altın madalyanın sahibi oldu. Kayserili başarılı sporcu 2026 yılında Bulgaristan'da düzenlenecek olan U16 Milli Takım mücadelelerinde ülkemizi temsil edecek.

Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sporcumuzu ve Antrenörü Mehmet Avcı'yı tebrik ediyor, katılacağı müsabakalarda sporcumuza başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
