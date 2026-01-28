Haberler

Erzurum'dan madalyalarla dönen Yüksekovalı kayakçılar etap yarışlarında da aynı başarıyı hedefliyor

Erzurum'da yapılan Kayaklı Koşu Eleme Yarışmalarında 41 madalya kazanan Hakkarili sporcular, Yüksekova'daki etap yarışmalarında aynı başarıyı sürdürmeyi hedefliyor. Antrenörleri ve sporcuları, ulusal ve uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etme hedefinde.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından geçen hafta Erzurum'da yapılan Kayaklı Koşu Eleme Yarışmalarında farklı kategorilerde 41 madalya kazanan Hakkarili sporcular, kendi illerinde gerçekleştirilecek etap yarışmalarında da aynı başarıyı elde etmeyi hedefliyor.

Erzurum'da 19-20 Ocak'ta yapılan yarışmalarda 11 birincilik, 16 ikincilik, 12 üçüncülük ve 2 dördüncülük elde eden sporcular, kente döndükten sonra 29-31 Ocak'ta Yüksekova'da yapılacak Kayaklı Koşu 1. Etap yarışlarının hazırlıklarına başladı.

Kamışlı köyü yakınındaki Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'ne gelen sporcular, soğuk havaya rağmen antrenman yaptı.

Yarın 19 ilden 325 sporcunun katılımıyla başlayacak etap yarışmalarında ter dökecek olan 53 sporcu, Erzurum'daki başarılarını sürdürerek Türkiye şampiyonasına katılmayı istiyor.

"Hiçbir ilden bu kadar yüksek katılım yok"

Kayaklı koşu antrenörü Şefik Yaşar, AA muhabirine, Erzurum'da düzenlenen eleme yarışlarında 41 madalya kazanarak önemli bir başarı elde ettiklerini söyledi.

Yüksekova'nın kayaklı koşu branşında Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri haline geldiğini belirten Yaşar, kentte çok başarılı sporcuların yetiştiğini vurguladı.

Etap yarışmalarına 53 sporcuyla katılacaklarını anlatan Yaşar, "Bu sayı Türkiye genelinde çok önemli bir rakam. Hiçbir ilden bu kadar yüksek katılım yok. En fazla sporcu Yüksekova'dan yarışacak. Haftada 6 gün çalışıyor, bir gün dinleniyoruz. Antrenmanlarımızı bir gün klasik, bir gün paten tekniği şeklinde sürdürüyoruz. Hedefimiz 1. ve 2. etap yarışlarında yüksek puanlar toplayarak Türkiye şampiyonasına katılmak." diye konuştu.

Desteklerinden dolayı Hakkari Valisi Ali Çelik ve Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın'a teşekkür eden Yaşar, organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Milli sporcusu Sedanur Taşçı da 1. Etap yarışları hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, "Burada başarılı olup 2. etap yarışlarına katılmak, oradan da alacağımız derecelerle Türkiye şampiyonasına gitmek istiyoruz. Yüksekova'ya gelecek tüm sporculara başarılar diliyorum. Hedeflerimize ulaşmak için çaba gösteriyoruz." dedi.

Milli sporculardan Nur Evşen Çınar ise Erzurum'daki eleme yarışlarında elde edilen 41 madalyanın kendileri için büyük motivasyon olduğunu vurguladı.

Yüksekova'da da aynı performansı göstereceklerini söyleyen başarılı sporcu, "Hedefimiz etap yarışlarında derece elde edip Türkiye şampiyonasına katılmak, ardından da uluslararası yarışmalarda ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Spor
