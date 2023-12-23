Hakkarigücüspor ve Ataşehir Belediyespor Berabere Kaldı
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Hakkarigücüspor, sahasında Ataşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabaka sağanak altında oynandı ve ikinci yarıda Hakkari ekibi gol atarak eşitliği sağladı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Hakkarigücüspor, sahasında Ataşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Merzan Futbol Sahası'nda sağanak altında oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk ekip, 1-0 önde kapattı.
Çekişmeli geçen karşılaşma, Hakkari ekibinin ikinci yarıda bulduğu golle 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Müsabakayı İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İl Temsilcisi Erol Hanlıgil, Hakkarigücü Kadın Futbol Kulübü Başkanı Kıymet Kurt ve çok sayıda taraftar izledi.