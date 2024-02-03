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Hakkarigücü Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı Jandarma Komutanını Ziyaret Etti

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Hakkarigücü Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çarıkcıoğlu, takıma başarılar diledi.

Hakkarigücü Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu'nu ziyaret etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Spor Kulübü Başkanı Esra Ertuş, beraberindeki Teknik Direktör Cemile Timur, kadın futbol takım oyuncuları ve teknik heyet ile birlikte Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çarıkcıoğlu, Hakkarigücü Spor Kadın Futbol Takımı oyuncularına başarılar diledi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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