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Hakkarigücü Spor, Fatih Vatan Spor ile berabere kaldı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Spor, evinde karşılaştığı Fatih Vatan Spor'la 2-2 berabere kaldı. Maçı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik de izledi.