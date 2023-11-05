Hakkarigücü Spor, Fatih Vatan Spor ile berabere kaldı
- Güncelleme:
Spor Haberleri
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Spor, evinde karşılaştığı Fatih Vatan Spor'la 2-2 berabere kaldı. Maçı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik de izledi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Spor, evinde karşılaştığı Fatih Vatan Spor'la 2-2 berabere kaldı.
Hakkarigücü Spor, ligin 9. haftasında Fatih Vatan Spor'u konuk etti. Merzan Futbol Sahası'ndaki karşılaşmaya kentteki sporseverler ilgi gösterdi. Oldukça çekişmeli geçen maçta sevinen taraf çıkmadı. 2-2 berabere biten karşılaşmayı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik de izledi. - HAKKARİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor