Hakkarigücü, Kamerunlu gol kraliçesini transfer etti

Turkcel Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücü, geçen yıl ülkesinde gol kraliçesi olan Kamerunlu forvet Maria Gisele Divine Ngah Manga'yı renklerine bağladı.

Yaptığı transferlerle ligde üst sıraları hedefleyen Hakkari ekibi, oynadığı 9 karşılaşmadan 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı, 5 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Topladığı 10 puanla 10. sırada bulunan mavi beyazlılar, ihtiyaç duyulan mevkilere takviye yapmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sezon başında 8 futbolcuyla yollarını ayıran, 4'ü yabancı 9 oyuncuyu da renklerine bağlayan Hakkarigücü, menajerlerin önerisiyle geçen yıl ülkesindeki kadınlar liginde gol kraliçesi olan 21 yaşındaki Kamerunlu Manga'yı takibe aldı.

Yapılan değerlendirmelerin ardından hakkında olumlu rapor verilen başarılı forvetle, Hakkari'ye getirilerek sözleşme imzalandı.

Menajerinin de eşlik ettiği forvet, Merzan Futbol Sahası'nda takımıyla birlikte antrenmanlara başladı.

Güçlenen kadrosuyla ligdeki kötü gidişata son vermek isteyen Hakkarigücü, 12 Kasım'da deplasmanda karşılaşacağı Beylerbeyi maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Timur: "Yeni forvetimizden beklentimiz fazla"

Takımın teknik sorumlusu Cemile Timur, AA muhabirine, transfer döneminin son günlerinde Kamerunlu forveti takıma kattıklarını söyledi.

Takıma 5'i yabancı 10 transfer yaptıklarını belirten Timur, "Yeni forvetimizden beklentimiz fazla. Hücum bölgesinde eksiğimiz vardı. Bize büyük güç katacak. Bazı noktalarda hala eksiklerimiz var. Buralara da ikinci devrede takviye yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Sahada sonuca gitmekte zorlandıklarını aktaran Timur, "Bu transferimizle pozisyonlarımızı daha iyi sonuçlandıracağımızı düşünüyorum. Ligin temposu farklı. Üst düzey futbol oynanıyor. Biz de transfer yapmak zorunda kalıyoruz. Altyapımız geniş ama Süper Lig seviyesinde az futbolcumuz var. Altyapıdan da 3 futbolcuyu A takıma getirdik. Her takım uyum sorunu yaşıyor. Biz sezona geç başladık. Takımımız artık güçlü bir karakter sergiliyor. Zirveye yavaş yavaş yaklaşacağız. Taraftarımız da bizi yalnız bırakmıyor. Sayın Vali'mizin bize destekleri çok önemli. Bizi hiç yalnız bırakmıyor. Kendilerine teşekkür ederim." diye konuştu.

Manga: "Burada daha mutlu olacağımı düşünüyorum"

Kamerunlu forvet oyuncusu Maria Gisele Divine Ngah Manga, kente geldiği için mutlu olduğunu, herkesin kendisine dostça yaklaştığını ifade etti.

Takımı için elinden geleni yapacağını vurgulayan Manga, "İyi bir takımımız var. Yeni geldiğim için şehri dolaşamadım. İşim için buradayım. Fırsat buldukça gezeceğim. Daha önce ülkemdeki ve farklı ülkelerdeki bazı takımlarda top koşturdum. İlk kez Türkiye'ye geldim. Güzel bir ülke. İnsanları iyi. Burada daha mutlu olacağımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den transfer edilen sol kanat oyuncusu Altun Sancar ise kentte mutlu olduğunu aktardı.

Sakatlıktan çıktığını ve iyi bir çıkış yakalamak istediğini anlatan Sancar, "Hocamız, arkadaşlarım toparlanmam için bana yardımcı oluyor. Ben de ekstra çalışmalar yapıyorum. Burayı çok seviyorum. Bu haftadan sonra inşallah daha iyi olacağız. İleriki haftalarda daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Hedefimiz ligi üst sıralarda bitirmek." değerlendirmesinde bulundu.