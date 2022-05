Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, şampiyonluk hedefiyle Fenerbahçe karşısına çıkacak

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı elde eden Hakkarigücü, sezon başında hedefledikleri şampiyonluk için mücadelesini sürdürecek.

Play-off çeyrek finalinde A Grubu'nu lider olarak tamamlayan Fenerbahçe'yi yarın konuk edecek Hakkarigücü, rakibini geçerek şampiyonluk yolunda devam etmeye çalışacak.

Sezon başında yaptığı yerli ve yabancı transferlerle kadrosunu güçlendiren Hakkari ekibi, şampiyonluk hedefiyle başladığı ligde gösterdiği performansla üst sıralarda yer aldı.

Ligdeki 22 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Hakkarigücü, topladığı 43 puanla ilk 4'te yer alarak play-off maçlarında mücadele etmeye hak kazandı.

Merzan Futbol Sahasında hazırlıklarını sürdüren futbolcular, karşılaşmadan iyi bir skorla ayrılarak rövanş için avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Afrikalı transferler takımın gol yükünü sırtladı

Sezon başında takıma katılan 24 yaşındaki Kenyalı orta saha oyuncusu Mwanalima Adam Jereko ile 25 yaşındaki Zambiyalı forvet Misozi Zulu da takımın elde ettiği başarıda büyük pay sahibi oldu.

Ligde oynanan 22 maçın tamamında görev alan Jereko 10, Zulu da 9 gol atarak takıma önemli puanlar kazandırdı.

"Hakkarigücü bu lige damgasını vurdu"

Takımın Teknik Sorumlusu Cemile Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadıkları sakatlıklara rağmen sezon boyunca iyi bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

Bazı haftalar iki maç yaptıklarını ve temposu yüksek karşılaşmalara çıktıklarını belirten Timur, bu zorlu mücadeleye rağmen ligi iyi bir yerde bitirdiklerini dile getirdi.

Lige ayak uydurmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirten Timur, "Sonuçta Süper Lig'de oynuyoruz. Hakkarigücü bu lige damgasını vurdu. Play-off müsabakalarında da hedefimizin şampiyonluk olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Fenerbahçe'yi hafta sonu en iyi şekilde ağırlamak istediklerini belirten Timur, "Bize destek olanlara teşekkür ederim. İlk maçımızı avantajlı bir skorla tamamlayıp, ikinci maçtan sonra turu atlamak istiyoruz. Büyük kulüplerimizi burada ağırlamak bizim için büyük bir şeref. Biz de taraftarımıza, ilimize yakışacak şekilde hareket edeceğiz. Herkesin desteğini bekliyoruz. Kadromuz ve imkanlarımız kısıtlı. Bu kadroyla play-off'a kalmamız da büyük bir başarı. Hakkarigücü bir milyon bütçeyle şu an play-off'ta. Futbolcularımızın azmiyle buraya kadar geldik." diye konuştu.

Takım kaptanı Nursel Özkan ise ligi üst sıralarda bitirip play-off'a kaldıkları için mutlu olduklarını vurgulayarak, "Hedefimiz her zaman Avrupa'ya gitmek oldu. Bu sezon bunu yapabilecek güçteyiz. Takım olarak iyi hazırlandık. Arkamızda duran Sayın Valimiz, Emniyet Müdürümüz ve taraftarımız var. Hepsine teşekkür ediyoruz. Hakkari'nin ismini Avrupa'da da duyuracağız. Bölgemiz terörle çok anılıyordu. Biz de bundan çok yıprandık. Afrika'dan her yerden oyuncularımız var. İlimizi her zaman güzel şekilde temsil edeceğiz. Küçük kardeşlerimizin de önünü açmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Takımda inanılmaz bir özgüven var"

Üç yıldır takımın başarısı için ter döken Kazakistanlı Shokhista Khodjasheva da sezona çok iyi başladıklarını ve ilk devreyi namağlup tamamladıklarını söyledi.

İkinci devrede sakatlıklardan dolayı bazı maçlarda istedikleri sonuçları alamadıklarını belirten Khodjasheva, "Maç kazandıkça hedefimiz de yükseldi. Fenerbahçe iyi bir takım. Diğer büyük takımların hepsini burada ağırladık. Fenerbahçe kalmıştı o da gelecek. İnşallah hak eden kazanır. Takımda inanılmaz özgüven var. Herkes çok pozitif. Jereko ve Zulu sezon başından beri bizimle. Her maçta 90 dakika sahada kaldılar. Takıma çok katkı sağladılar. Burayı ve takımı çok sevdiler. Ortamımız çok iyi. Başarımızın arkasında iyi bir aile olmamız yatıyor." değerlendirmesinde bulundu.