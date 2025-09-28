Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı Giresun Sanayi Spor'u 1-0 Yendi

KADINLAR Süper Ligi'nin ikinci haftasında Hakkarigücü Kadın Futbol takımı, evinde konuk ettiği Giresun Sanayi Spor 'u 1-0 yenerek gruptaki puanını 6'ya çıkardı.

Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücü Kadın Futbol takımı, bugün evinde Giresun Sanayi Spor'u konuk etti. Geçen hafta deplasmanda Ünye Gücü Kadın takımını 2-1'lik skorla yenen Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, kendisiyle aynı puana sahip olan ve averajla grupta 3'üncü sırada yer alan Giresun Sanayi Spor'la karşılaştı. Merzan Mahallesi'ndeki Şehir Stadı'nda oynanan maçı, Hakkari Valisi ve belediye başkan vekili Ali Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, kurum amirleri ve çok sayıda taraftar izledi. Maça hızlı başlayan ve önemli ataklar geliştiren ev sahibi takım, Yaren Çolak'ın 18'inci dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Beraberliği yakalamak için mücadele eden rakip takım, gol bulamayınca maçın ilk yarısı bu skorla bitti. Maçın ikinci yarısında da her iki takımdan başka gol gelmeyince maç, Hakkarigücü kadın takımının 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Maç sonunda iki takımın futbolcuları birbirleriyle tokalaştıktan sonra sahadan ayrıldı.