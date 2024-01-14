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Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı Adana İdman Yurdu'nu 4-0 Mağlup Etti

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Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, evinde konuk ettiği Adana İdman Yurdu Kadın Futbol Takımını 4-0'lık skorla mağlup etti. Ev sahibi takım puanını 18'e çıkardı.

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, ligin 16. haftasında evinde konuk ettiği Adana İdman Yurdu Kadın Futbol Takımını 4-0'lık skorla mağlup etti.

Hakkari ekibi, ligin 16. haftasında Merzan Futbol Sahası'nda Adana İdman Yurdu Kadın Futbol Takımını ağırladı. Soğuk havaya rağmen her iki takım kıyasıya mücadele etti. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmayı ev sahibi takım kazandı.

Ev sahibi Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı puanını 18' çıkarırken, konuk takımı Adana İdman Yurdu Spor ise 10 puanda kaldı.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Müdürü Emin Yıldırım ve sporseverler izledi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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