Hakkarigücü, Bitexen 1207 Antalyaspor'u mağlup etti
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Hakkarigücü, sahasında Bitexen 1207 Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı. Hakkarigücü, ikinci yarıda bulduğu 2 golle galibiyete ulaştı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Hakkarigücü, sahasında Bitexen 1207 Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Merzan Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Ev sahibi Hakkarigücü, ikinci yarıda bulduğu 2 golle Bitexen 1207 Antalyaspor'u 3-1 yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmayı Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ Müdürü İbrahim Halil Ağacanoğlu ve çok sayıda taraftar izledi.