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Hakkarigücü, Bitexen 1207 Antalyaspor'u mağlup etti

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Hakkarigücü, sahasında Bitexen 1207 Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı. Hakkarigücü, ikinci yarıda bulduğu 2 golle galibiyete ulaştı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Hakkarigücü, sahasında Bitexen 1207 Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Merzan Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi Hakkarigücü, ikinci yarıda bulduğu 2 golle Bitexen 1207 Antalyaspor'u 3-1 yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmayı Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ Müdürü İbrahim Halil Ağacanoğlu ve çok sayıda taraftar izledi.

Kaynak: AA / Spor

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