Üye Girişi
Haberler

Hakkarigücü, 5'i Afrikalı 9 Oyuncu Transfer Ederek Kadrosunu Güçlendirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turkcell Kadın Futbol Ligi ekiplerinden Hakkarigücü, 5'i Afrikalı 9 oyuncu transfer ederek güçlendirdiği kadrosuyla sezona iddialı hazırlanıyor. Ligde son yıllarda gösterdiği başarılı performansı bu sene de sürdürmek isteyen Hakkarigücü, üst sıralarda yer alma hedefiyle başladığı yeni sezon hazırlıkları kapsamında 8'i yabancı 11 futbolcuyla yollarını ayırdı.

Turkcell Kadın Futbol Ligi ekiplerinden Hakkarigücü, 5'i Afrikalı 9 oyuncu transfer ederek güçlendirdiği kadrosuyla sezona iddialı hazırlanıyor.

Ligde son yıllarda gösterdiği başarılı performansı bu sene de sürdürmek isteyen Hakkarigücü, üst sıralarda yer alma hedefiyle başladığı yeni sezon hazırlıkları kapsamında 8'i yabancı 11 futbolcuyla yollarını ayırdı.

Eksik bölgeleri başarılı oyuncularla doldurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Hakkari ekibi, ALG'den 24 yaşındaki kaleci Hilal Subay, Trabzonspor'dan 23 yaşındaki stoper Sevgi Sevin Ergen ve 20 yaşındaki sağ bek Meryem Küçükbirinci ile Amed Sportif Faaliyetler'den 27 yaşındaki orta saha Güzide Alçu'yu renklerine bağladı.

Takımdaki 8 yabancı futbolcusundan birini kadroda tutan Hakkarigücü, menajerlerin önerisiyle bir süre takip ettiği Burkina Fasolu 21 yaşındaki orta saha Rasmata Sawadogo, Ganalı 23 yaşındaki forvet Elizabeth Owusuaa, Botsvanalı 22 yaşındaki stoper Lone Gaofetoge, Zambiya'dan 23 yaşındaki sağ bek Lushomu Mweemba ile 26 yaşındaki sol kanat Martha Tembo'yu da transfer etti.

Kente gelen yeni transferler, Merzan Futbol Sahası'nda sezon hazırlıklarını sürdüren takım arkadaşlarıyla çalışmalara başladı.

Kadrosuna 2 futbolcu daha katmayı hedefleyen Hakkarigücü, 8 Eylül'de sahasında karşılaşacağı Fatih Vatanspor'u yenip lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

"Hakkarigücü bu lige damgasını vuracaktır"

Takımın Teknik Sorumlusu Cemile Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon için iyi bir kadro kurma çabasında olduklarını söyledi.

Geçen seneki kadronun büyük bölümünü yenilediklerini belirten Timur, şöyle konuştu:

"Bu sezon için 5 yabancı, 4 Türk futbolcu transfer ettik. Ligimiz 8 Eylül'de başlıyor. Umarım iyi bir sezon geçiririz. Takviyelere ihtiyacımız var çünkü ligin temposu ve kalitesi üst düzeyde. Süper Lig'de mücadele etmek kolay değil. Yaşadığımız maddi sıkıntıdan dolayı takviye yapmakta zorlanıyoruz. Ligdeki takımlar kaliteli. Kulüplerin imkanları iyi. Biz de Sayın Valimizin desteğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Altyapımıza da ağırlık verdik. Altyapıdan A takıma 3 futbolcu getirdik. Bu ligde kalabilmek için transfer şart. Altyapımız şu an iyi aşamada. Ligde çok iyi takımlar var. Biz de Hakkarigücü olarak yıllardır bu işin içindeyiz. Hiçbir rakibimizden çekinmeden mücadele edeceğiz."

Başarı çıtasını yükseltip hedeflerine ulaşmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını ifade eden Timur, "Takımımızı yeni oluşturduk. Kızlarımız yeni. Futbolcuların adaptasyonunu sağlamak için çaba sarf ediyoruz. Takımdaki hava iyi. Hakkarigücü boş bir takım değil ve bu lige yine damgasını vuracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Şampiyonluk için mücadele edeceğiz"

Ganalı Owusuaa ise takımda bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Hakkari çok güzel bir yer. Böyle büyük bir aileye katıldığım için çok mutluyum. Ligde de şampiyonluk için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Zambiyalı Tembo da "Bu takımda yer almak benim için iyi bir seçenek. Buraya yeni geldim. Kariyerim için buranın iyi olabileceğini düşünüyorum." dedi.

Botsvanalı Gaofetoge, Hakkarigücü'nde mücadele etmenin kariyeri açasından iyi bir deneyim olacağını, zorlu bir sezonun kendilerini beklediğini aktardı.

Takıma yeni katılan Hilal Subay ise "Burada olmaktan çok mutluyum. Maçlarımızı kazanıp üst sıralarda yer almak istiyoruz. Takım yavaş yavaş toparlanıyor. Güzel ve eğlenceli antrenmanlar geçiriyoruz. Hocamız bizimle çok ilgileniyor. Burada bir aile ortamı var ve inşallah böyle devam eder." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

Turkcell hakkari Güncel Futbol Spor

İstanbul'da 'okul saati' kararı! Pazartesi bu saatler arasında eğitim-öğretim yapılacak

Pazartesi günü İstanbul'da okulların açılış ve kapanış saatleri değişti

 MSB kaynakları: Kılıçlı yemin her yönüyle inceleniyor, kastı olanlar hakkında gereken yapılacak

Bakanlık, kastı olanlar hakkında gerekeni yapacak

 Gerilim tırmanıyor! İmamoğlu'ndan Bakan Tunç'a: Ben yargıya değil sana parmak salladım

"Ben o parmağı sana salladım"
Yeni OVP açıklandı! 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi

2024 enflasyon beklentisinde büyük artış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
A101 AKTÜEL KATALOĞU 5 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? Adidas Super Step Ayakkabı, Akülü Araba... BİM 6 EYLÜL 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? GSB KYK YURT ÜCRETLERİ: 2024 KYK yurt ücretleri açıklandı mı? KYK yurt ücretleri ne kadar? 1.Tip, 2.Tip, 3. Tip, 4.Tip, 5.Tip, 6.Tip yurt ücretleri Pazartesi okullar kaçta açılacak? Okul saatleri değişti mi, ilk ders zili kaçta çalacak? İstanbul Valiliği açıklama yaptı! Sarımsak yutmak neye iyi gelir? Çiğ sarımsak yutmak ne işe yarar, sivilcelere iyi gelir mi? 2024 YILI ENFLASYON BEKLENTİSİ KAÇ OLDU? 2025- 2027 Enflasyon beklentisi ne oldu? 2025 yılı enflasyon beklentisi açıklandı mı? 5 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Üniversiteler ne zaman açılıyor? YÖK takvimi açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? 6 Eylül Cuma Kızılcık Şerbeti var mı? SON DAKİKA DEPREM: 5 Eylül deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Son depremler! HAMSTER KOMBAT 5 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir?
title