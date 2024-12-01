Hakkari Zapspor, Kurtalanspor'u 5-0 Mağlup Ederek Liderliğe Yükseldi

BAL Liginde mücadele eden Hakkari Zapspor, evinde misafir ettiği Kurtalanspor'u 5-0 mağlup etti.

Vali Ali Çelik; il protokolü üyeleri ile birlikte Bölgesel Amatör Lig'in 9'uncu haftasında Hakkari Zapspor ile Kurtalanspor arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip ederek Hakkari Zapspor'a destek oldu.

Hakkari Zapspor, Merzan Şehir Stadında ağırladığı rakibi Kurtalanspor karşısında 5-0'lık skorla galip gelirken; bu sonuçla 21 puana ulaşarak grubunda liderliğe yükseldi.

Karşılaşma sonrasında Hakkari Zapspor futbolcuları ile bir araya gelen Vali Çelik, "Çok güzel oynadınız, harika bir galibiyet sevinci yaşattınız, hepinizle gurur duyuyorum" diyerek futbolcuları ve kulüp temsilcilerini tebrik etti. - HAKKARİ