Hakkari Zap Spor, Mardin Kızıltepe 47 Spor'u 4-0 Yenerek Liderliğini Korumayı Başardı
Türkiye Bölgesel Amatör Ligi 1. grupta mücadele eden Hakkari Zap Spor, Mardin Kızıltepe 47 Spor'u 4-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Kıyasıya geçen mücadelede Zap Spor, evinde konuk ettiği takıma zorlu anlar yaşattı.
Türkiye Bölgesel Amatör Ligi 1. grupta mücadele eden Hakkari Zap Spor, Mardin Kızıltepe 47 Spor ile karşı karşıya geldi.
Kıyasıya yapılan mücadelede Zap Spor konuk takıma zor anlar yaşattı. Zap Spor, evinde ağırladığı Mardin Kızıltepe 47 Spor'u 4-0 yenerek liderliğini korudu. - HAKKARİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor