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Hakkari Zap Spor, Mardin Kızıltepe 47 Spor'u 4-0 Yenerek Liderliğini Korumayı Başardı

Hakkari Zap Spor, Mardin Kızıltepe 47 Spor'u 4-0 Yenerek Liderliğini Korumayı Başardı
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Türkiye Bölgesel Amatör Ligi 1. grupta mücadele eden Hakkari Zap Spor, Mardin Kızıltepe 47 Spor'u 4-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Kıyasıya geçen mücadelede Zap Spor, evinde konuk ettiği takıma zorlu anlar yaşattı.

Türkiye Bölgesel Amatör Ligi 1. grupta mücadele eden Hakkari Zap Spor, Mardin Kızıltepe 47 Spor ile karşı karşıya geldi.

Kıyasıya yapılan mücadelede Zap Spor konuk takıma zor anlar yaşattı. Zap Spor, evinde ağırladığı Mardin Kızıltepe 47 Spor'u 4-0 yenerek liderliğini korudu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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