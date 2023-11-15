Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, gençleri spora yönlendirmek istiyor

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sporcularla bir araya gelerek, gençleri spora yönlendirmenin önemini vurguladı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sporcularla bir araya gelerek, " Hakkari'de genç nüfus çok fazla, gençlerimizi spora yönlendirmeli ve onlara bir umut aşılamalıyız" dedi.

Güreş Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Sefer Özatak, Güreş antrenörleri İsmail Taşçı, Mehdi Temel, Recep Çelik ve Veysi Duman, Vali Ali Çelik'i makamında ziyaret etti. Yapılan görüşmede sporcular Vali Çelik'e Hakkari'de güreş ile ilgili yaptıkları çalışmalar ve aldıkları başarılar hakkında bilgi vererek, Hakkari'deki genç nüfusu spora yönlendirmeye çalıştıklarını söylediler.

Vali Çelik ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hakkari'de genç nüfus çok fazla. Gençlerimizi spora yönlendirmeli ve onlara bir umut aşılamalıyız" dedi. - HAKKARİ