Haberler ›› Spor ›› Hakkari Valisi Ali Çelik Kamu Spor Oyunları Turnuvası'nda Voleybol Oynadı

Hakkari Valisi Ali Çelik Kamu Spor Oyunları Turnuvası'nda Voleybol Oynadı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen Kamu Spor Oyunları Turnuvası'nda voleybol oynadı. İl Özel İdaresi takımının formasını giyen Vali Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüyle yapılan maçta mücadele etti ve takımının 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan müsabakada yer aldı.