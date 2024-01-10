Hakkari Sportif Faaliyetler Kulübü Yöneticileri Vali Yardımcısını Ziyaret Etti

Hakkari Sportif Faaliyetler Kulübü yöneticileri, Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ'ı makamında ziyaret etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi'nde mücadele eden Hakkari Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Turan Şimşek ve Başkan Yardımcısı Adem Çatal, Vali Yardımcısı Buğra Karadağ'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yardımcısı Karadağ, misafirleriyle bir süre sohbet etti. Her zaman spor ve sporcunun yanında olduklarını ifade eden Karadağ, Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Hakkari Sportif Faaliyetler Kulübü'nün elde ettiği başarıların kendilerini mutlu ettiğini belirterek, başarılarının devamını diledi.

Ziyaret sonunda Hakkari Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Turan Şimşek ve Başkan Yardımcısı Adem Çatal, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ'a üzerinde isminin yazılı olduğu 30 numaralı formayı hediye ettiler. - HAKKARİ