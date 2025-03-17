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Hakkari Sportif Faaliyetler Kadın Voleybol Takımı İl Birincisi Oldu

Hakkari Sportif Faaliyetler Kadın Voleybol Takımı İl Birincisi Oldu
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Hakkari Sportif Faaliyetler Genç Kadın Voleybol Takımı, il birinciliği başarısının ardından gençler grubunda kenti temsil etmeye hak kazandı. Takıma ödüller Gençlik ve Spor İl Müdürü tarafından verildi.

Hakkari Sportif Faaliyetler Genç Kadın Voleybol Takımı elde ettiği il birinciliğinin ardından gençler grubunda kenti temsil etmeye hak kazandı.

Başarılı sporculara ödülleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ile Gençlik Hizmetleri Müdürü Fahri Güldal tarafından takdim edildi. İl birinciliğini kazanan takımın bu başarısını kutlayan Müdür Yıldırım, kulüp başkanı Turan Şimşek'i tebrik ederek, "Alt yapısında birçok yetenekli sporcu barındıran Hakkari Sportif Faaliyetler, Kadınlar 2. Ligi'nde de adından sıkça söz ettirdi. Kendi imkanlarıyla büyük mücadele veren kulüp, önümüzdeki sezon için ciddi bir hazırlık sürecine girdi. İlimizi şampiyon olarak temsil eden bu değerli takımımıza büyük destek sağlayan Başkan Turan Şimşek'i gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Hakkari Sportif Faaliyetler Kadın Voleybol Takımı, genç yetenekleriyle adından söz ettirmeye devam ederken, geçler grup müsabakalarında da kenti en iyi şekilde temsil etmeye hazırlanıyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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