Hakkari Özel Harekat Şube Müdürlüğü Polis Memuru Cihan Yalçın, Kick Boks Şampiyonalarında Madalya Kazanmak İçin Çalışıyor

Hakkari Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Cihan Yalçın, Balkan ve dünya şampiyonalarında madalya kazanmak için çaba gösteriyor. Yalçın, daha önce iki kez Türkiye birinciliği elde etmiş ve çeşitli dereceler elde etmiştir. Şu anda yeni başarılar için antrenmanlarını sürdürmektedir.

Ülke genelinde düzenlenen organizasyonlara katılarak 3 kez Türkiye şampiyonu olmayı başaran Hakkari Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Cihan Yalçın, Balkan ve dünya şampiyonalarında da madalya kazanmak için çaba gösteriyor.

Kentte vatandaşların huzur ve güvenliği için ekip arkadaşlarıyla görev yapan 32 yaşındaki Yalçın, bir taraftan da küçük yaşlarda tanıştığı kick boks sporunu Gaziler Engelli Spor Kulübü bünyesinde başarıyla sürdürüyor.

Yıllardır emek verdiği branşta daha önce iki kez Türkiye birinciliği ve çeşitli dereceler elde eden Yalçın, 2017'de Antalya'da düzenlenen 2. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda iki kategoride şampiyonluk yaşadı.

Mardin'de 6-13 Temmuz'da gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda birinci olarak üçüncü kez bunu başaran Yalçın, kurumun spor salonunda yaptığı antrenmanlarla kariyerine yeni başarılar eklemek için yoğun tempoda çalışıyor.

Yalçın, AA muhabirine, çocukluğunda tekvandoyla ilgilendiğini daha sonra kick boksa yöneldiğini söyledi.

Bir süre ara verdiği müsabakalara Gaziler Engelli Spor Kulübü bünyesinde devam ettiğini anlatan Yalçın, "En son Mardin'de yapılan şampiyonada 94 kiloda şampiyonluk elde ettim. Önümüzde Balkan Şampiyonası ve Portekiz'de yapılacak Dünya Şampiyonası var. Federasyonun belirleyeceği müsabakaya katılacağım. Burada görevimizi en iyi şekilde icra etmek için çaba gösteriyoruz. Hem burada hem de kick boksta devletimizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek bizim için onur ve şeref." diye konuştu.

Kentte Polis Gücü Spor Kulübü bünyesinde birçok çocuğun geleceğe hazırlandığını belirten Yalçın, kick boksun zor bir branş olduğunu bu yüzden yoğun tempoda çalışmalara devam ettiğini dile getirdi.

"Bundan sonraki hedefim dünya şampiyonu olmak"

Hak ettikleri yere varmak için mücadelesini sürdürdüğünü vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Üç kez Türkiye şampiyonu oldum. 2017'de 2. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda iki kategoride şampiyonluk elde ettim. Spor bizim için vazgeçilmez bir tutku. Herkesi spor yapmaya bekliyoruz. Türkiye'de birçok derecem var. Bundan sonraki hedefim dünya şampiyonu olmak. O yolda da adım adım ilerliyorum. Hem görevimi yapıyorum hem de bu branşta mücadele ediyorum. Buradaki çocuklara rol model olmak istiyorum. Spor sadece salonda değil her yerde yapılabilir. Polis Gücü Spor Kulübü bünyesindeki çocuklarımıza da antrenör olan polis arkadaşlarımızla desteklerimiz sürüyor. Onların geleceğe hazırlanması için büyük çaba sarf ediliyor. Onları, yetenekli oldukları branşlara yönlendiriyoruz. Güzel başarılar da elde ediyorlar. Onların da hayatına dokunuyoruz."

Yalçın, desteklerinden dolayı Özel Harekat Başkanlığına, Hakkari Valiliğine, İl Emniyet Müdürlüğüne, Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ve Gaziler Engelli Spor Kulübüne teşekkür etti.