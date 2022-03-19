Hakkari'nin kadın "Messi"si futbol tutkusuyla dikkati çekiyor

HAKKARİ (AA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Hakkarigücü'nün kaptanı Hatice Yaşar, takımın başarısının yanı sıra kentte yeni kadın futbolcuların yetişmesine de katkı sunuyor.

Çocukluğundan bu yana futbola ilgi duyan ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından yeteneği keşfedilen Hakkarili Hatice Yaşar, top sektirmedeki başarısı, mahalle ve okul maçlarındaki performansıyla kadın futbol takımlarının ilgisini çekti.

İzlediği müsabakalarda öğrendiği teknikleri uygulayarak kendisini geliştiren Yaşar, 12 yaşında Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'nın alt yapısına girdi.

Kısa sürede A takıma yükselerek kaptanlık pazubendini takan 26 yaşındaki Yaşar, 13 maçta 9 galibiyet ve 4 beraberlik alarak "namağlup" unvanını koruyan takımın başarısına önemli katkı sundu.

Oyun stiliyle Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'ye benzetilen, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü mezunu Yaşar, aynı zamanda altyapı antrenörlüğü yaparak Hakkari'de geleceğin başarılı kadın futbolcularını yetiştirmeye başladı.

"Bugünlere ulaşmak için çok çaba sarf ettik"

Hatice Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 yıldır futbol oynadığını, kentteki yetenekli kız çocuklarının da spora yönelmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Hakkari'de başarılı bir grafik çizdiklerini anlatan Yaşar, "Buradaki serüvenimiz yoğun geçiyor. 5 yıldır takımın kaptanlığını yapıyorum. Bugünlere ulaşmak için çok çaba sarf ettik. Yaz kış demeden sürekli çalıştık. Amacımız Avrupa liginde oynamak ve Hakkari'yi en iyi şekilde temsil etmek. Yolumuza namağlup devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İyi bir takım ruhu oluşturduklarını, diğer takımların kendilerinden çekindiğini aktaran Yaşar, şöyle konuştu:

"Futbola halı sahada başladım. Hocalarım tekniğimi Messi'ye benzetti. Ondan sonra herkes 'Messi' diye seslenmeye başladı. Gurur verici bir şey. Böyle seslendiklerinde ben de mutlu oluyorum. Tribünler de 'Messi' diye tezahürat yapıyor. Bu çok güzel bir duygu. İnşallah kentimizi her yerde en iyi şekilde temsil ederiz. Davranışlarımız ve başarılarımızla örnek insanlar olmamız lazım."

Cemile Timur: "Vazgeçilmez oyuncumuz"

Takımın teknik sorumlusu Cemile Timur ise üst üste oynayacakları önemli maçlar için hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.

Hedeflerine ulaşmak için bu maçlara odaklandıklarını belirten Timur, futbolcuların moral ve motivasyonun çok iyi olduğunu ifade etti.

Kaptan Hatice'yi top sektirmesindeki başarısı sayesinde keşfettiklerini anlatan Timur, şunları kaydetti:

"560 kez top sektirdiği olmuştu. Okuldaki öğretmenlerinin bize attığı mesajlar doğrultusunda hareket ederek onu takıma aldık. Takımımızın vazgeçilmez oyuncusu oldu. Takımı her zaman çok sahiplendi. Aynı zamanda birkaç futbolcumuzla altyapımızı da çalıştırıyor. Hem takımımıza hem de altyapımıza büyük katkısı oluyor. Bilekleri müthiş. Türkiye'de belki de bu bileklere sahip futbolcu bulamazsınız. Artık ismini kullanmıyoruz, 'Messi' diye çağırıyoruz. O bizim Messi'miz, onunla gurur duyuyoruz."