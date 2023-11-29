Hakkari Emniyet Müdürlüğü 380 Emniyet Personeline Genel Trafik Eğitimi Verdi

Hakkari Emniyet Müdürlüğü tarafından 380 emniyet personeline genel trafik eğitimi verildi. Eğitimde kaza videoları izletilerek, kaza oluş şekilleri ve kaza sonrası oluşan maddi hasarlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü tarafından 380 emniyet personeline "Genel Trafik Eğitimi" verildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri çerçevesinde; İl Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince 27-28 Kasım 2023 tarihlerinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda 4 oturum şeklinde 380 emniyet personeline genel trafik eğitimi verilmiş, eğitimde kaza yapan araçların kaza videoları personele izletilerek, kaza oluş şekilleri ve kaza sonrası oluşan maddi hasarlar hakkında genel olarak bilgilendirme yapılmıştır. Bilgilendirme faaliyetleri çalışmalarımız devam edecektir" denildi. - HAKKARİ