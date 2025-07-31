Hakkari'de Yıldırım Satranç İl Birinciliği Turnuvası Sona Erdi
Hakkari'de 26-27 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenlenen Yıldırım Satranç İl Birinciliği Turnuvası sona erdi. 60 sporcunun katıldığı turnuvada dereceye girenlere madalya ve hediyeler verildi.
Hakkari'de 26-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenen "Yıldırım Satranç İl Birinciliği Turnuvası" sona erdi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen organizasyona 60 sporcu katılım sağladı. Turnuva; yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde düzenlendi. Dereceye giren sporculara madalya, kitap ve çeşitli hediyeler takdim edildi.
Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde antrenmanlar ve çeşitli spor branşlarında yarışmalar tüm hızıyla devam ediyor. - HAKKARİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor