Hakkari'de Yıldırım Satranç İl Birinciliği Turnuvası Sona Erdi

Hakkari'de 26-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenen "Yıldırım Satranç İl Birinciliği Turnuvası" sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen organizasyona 60 sporcu katılım sağladı. Turnuva; yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde düzenlendi. Dereceye giren sporculara madalya, kitap ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde antrenmanlar ve çeşitli spor branşlarında yarışmalar tüm hızıyla devam ediyor. - HAKKARİ