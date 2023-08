Hakkari'de Tehlikeli Derede Yüzen Çocuklara Havuz Sürprizi

Hakkari'nin Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin, derede tehlikeli şekilde yüzen ve videoları bir vatandaş tarafından çekilen çocuklara havuz sürprizi yaptı.

İlçenin Yeşildere Mahallesi'nde yaşayan çocukların serinlemek için girdikleri derede yüzerken çekilen görüntüleri, bir vatandaş tarafından Müdür Sami Keskin'e gönderildi. Çocukların tehlikeli bir yerde yüzdüklerini izleyen ve buna üzülen Müdür Keskin, hemen araç göndererek çocukları mahalleden aldırdı. Çocukları Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğünün bahçesinde karşılayan Keskin, makamında yaptığı sohbetin ardında onları havuzla buluşturdu. İlk defa havuzla buluşan çocuklar, yüzme hocaları eşliğinde günün keyfini çıkardı.

"Sabaha kadar uyuyamadım"

Çocukların tehlikeli derede yüzdüklerini görünce üzüldüğünü söyleyen Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin, "Dün bir arkadaş bana çocukların tehlikeli olan derede yüzdükleri anın videosunu gönderdi. İnanın sabaha kadar uyumadım. Sabahın ilk ışıklarıyla talimat verdim, o çocukları bulup getirin dedim ve onlara havuz sürprizi yaptık. Her imkanı onlar için seferber ettik. Artık onlar burada yüzecekler. Onlara burası her şekilde açık. İnşallah kayıtlarını yapıp gereken her şeyi yapacağız. Bu havuz onlara yapıldı. Hiçbir çocuğumuzun umutları solmasın. Geleceğimizin çocuklarına sahip çıkalım" dedi.

"Çocukların mutlu olmasına sebep olmak gerek"

Yüzme Antrenörü Yusuf Fırat da çocukları ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin'e gelen video bizde üzüntüye neden oldu. Biz de bugün onları burada ağırlıyoruz. Havuzun kapılarını onlara açtık. Bugün onlara bizde eşlik ettik. Mutlu olduk, onları tehlikeli dereden buraya getirmek bizi sevindirdi. İnşallah bundan sonra onları burada hep ağırlayacağız. Bu imkanları çocuklara sunan Müdürümüz Sami Keskin'e teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ