Hakkari'de 'Sokak Voleybol Turnuvası' başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakkari'de 'Sokak Voleybol Turnuvası' başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Hakkari'de 'Sokak Voleybol Turnuvası' başladı

Hakkari Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleri ile düzenlenen Sokak Voleybol Turnuvası başladı.

Hakkari Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleri ile düzenlenen Sokak Voleybol Turnuvası başladı.

Kent Park'ta 3x3 Sokak Basketbol Şampiyonası festivalinin ardından Sokak Voleybol Turnuvası başlatıldı. 10 takım ve 80 sporcunun katılımıyla Kent Park'ta başlayan ve 3 gün devam edecek turnuvanın startını Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek verdi.

Stantların açıldığı ve ev yemeklerinin satışa sunulduğu Kent Park'taki görüntü kente ayrı bir renk kattı.

Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Hakkari Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destekleri ile düzenlenen Sokak Voleybol Turnuvasına katılan takımlara başarılar diledi. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

basketbol voleybol gençlik Hakkari Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title