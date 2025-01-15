Üye Girişi
Haberler
Sahte içki ölümleri sonrası İstanbul'da 63 işletme kapatıldı

Ölüm haberleri art arda geldi İstanbul'da onlarca işletme kapatıldı
Eski Başbakan Yardımcısı Akdoğan: Bahçeli'nin çağrısını duyunca elimdeki çatalı düşürdüm

"Bahçeli'nin cümlesini duyunca elimdeki çatalı düşürdüm"
Güney Kore devlet başkanı gözaltında

Ülke tarihine geçti! Verdiği karar sonunu getirdi
ÖTV muafiyetli araç alımında yeni dönem başladı

Araç alacaklar dikkat! Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakkari'de Satranç İl Birinciliği Yarışması Tamamlandı

Hakkari'de Satranç İl Birinciliği Yarışması Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 43 sporcunun katıldığı 'Satranç İl Birinciliği Yarışması' sonuçlandı. Dereceye giren sporcuların ödülleri verildi ve ilerleyen tarihlerde il dışında Hakkari'yi temsil edecekleri duyuruldu.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yapılan ve 43 sporcunun katıldığı 'Satranç İl Birinciliği Yarışması' tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün spor salonunda 11-12 Ocak 2025 tarihinde yapılan il birinciliği yarışmasında dereceye girenler belli oldu. Küçükler, yıldızlar ve büyükler kategorisinde yapılan müsabakada ilk üçe giren sporcuların ödülleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım tarafından verildi.

Dereceye giren sporcuların ileriki tarihlerde il dışında Hakkari'yi temsil edecekleri belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

12 yaşındaki kız çocuğunu taşla öldüren caninin ifadesi kan dondurdu
img

Kademeli Emeklilik geliyor mu? Bakan Işıkhan açıkladı!
img

Erdoğan'ın uyarısına rağmen kavgaya devam ediyorlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Görenler inanamadı

ABD'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Hala sapasağlam
Guardiola genç taraftarları azarladı: Bir daha gelmeyin

İmza isteyen taraftarları pişman etti
Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar

"Onların da suyu ısındı, yakında ortaya çıkacak"
Bakan Işıkhan'dan yüz binlerin beklediği 'kademeli emeklilik' ile ilgili açıklama

Kademeli Emeklilik geliyor mu? Bakan Işıkhan açıkladı!
Okan Bayülgen'den cinsellik sorusuna olay yanıt

Cinsellik sorusuna olay yanıt! Saba Tümer kahkahalara boğuldu
Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu

Bir gün önce taşındıkları eve gelen genç kız dehşeti yaşadı

Son Dakika Haberleri

Antalya hava durumu 15 Ocak | Bugün Antalya'da yağmur var mı, hava nasıl olacak? Resmi Gazete bugün (15 Ocak) atama kararları neler? Ankara elektrik kesintisi! 15 Ocak Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 15 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 15 Ocak Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Edirne okullar tatil mi15 Ocak Çarşamba (EDİRNE VALİLİĞİ SON DAKİKA)? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 15 Ocak Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 15 Ocak Sultanbeyli, Pendik, Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 15 Ocak Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 15 Ocak Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 15 Ocak Akhisar, Turgutlu, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.