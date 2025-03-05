Hakkari'de Okul Sporları Satranç İl Şampiyonası Heyecanı

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Okul Sporları Satranç İl Şampiyonası büyük bir heyecana sahne oluyor.

Minikler A-B, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde gerçekleşen turnuvada, 30 okuldan 380 öğrenci kıyasıya mücadele ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ve il genelinden yoğun katılımın olduğu satranç turnuvası, Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda devam ediyor. Şampiyonanın cuma gününe kadar süreceğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, "Öğrencilerimiz burada sadece satranç oynamıyor, aynı zamanda strateji geliştirme, sabır ve konsantrasyon gibi önemli becerilerini de geliştiriyorlar. Büyük çekişmelere sahne olan müsabakalar, cuma günü sona erecek ve dereceye giren sporcular ödüllendirilecek" dedi.

Öğrenciler kadar ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği turnuva, genç zihinlerin satranç yeteneklerini sergilemesine fırsat tanıyor. Şampiyona sonunda dereceye giren sporcular, bölge turnuvalarında Hakkari'yi temsil etme hakkı kazanacak. - HAKKARİ