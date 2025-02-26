Hakkari'de Midi Kızlar İl Şampiyonası Sona Erdi

Hakkari Voleybol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Midi Kızlar İl Şampiyonası yapılan final karşılaşmasıyla sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada 60 sporcu mücadele etti. Final müsabakalarının ardından dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi. Büyük heyecana sahne olan şampiyona, genç sporcuların yeteneklerini sergilemesine de fırsat sağladı.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, organizasyonun başarılı bir şekilde tamamlanmasının voleybolun Hakkari'deki gelişimi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Yıldırım, "Şampiyonaya katılan tüm takımları tebrik ediyorum. Altyapı kategorilerinde bu tür organizasyonlar devam edecek" dedi. - HAKKARİ