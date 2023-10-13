Hakkari'de Kurum Amirleri ve Gençler Arasında Voleybol Turnuvası Düzenlendi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Amatör Spor Haftası çerçevesinde kurum amirleri ile gençler arasında voleybol turnuvası düzenlendi. Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, sporun ilçede yaygınlaşması için çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kurum amirleri ile gençler arasında voleybol turnuvası düzenlendi.

Amatör Spor Haftası çerçevesinde Çukurca Spor Salonunda, kurum amirleri ve gençler arasında voleybol turnuvası düzenlendi. Yapılan etkinliğe katılan Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, 'Çukurca spor yapıyor' sloganıyla sporu ilçede 7'den 70'e yayacaklarını ifade etti. - HAKKARİ