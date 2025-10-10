Haberler

Hakkari'de Kros Müsabakaları Coşkuyla Gerçekleşti

2026 eğitim-öğretim yılı okul sporları faaliyet programı çerçevesinde düzenlenen Gençler A-B ve Yıldızlar Kız-Erkek Kros Müsabakaları, il genelindeki okullardan gelen öğrencilerin katılımıyla yapıldı. Dereceye giren takımlara madalya ve kupaları takdim edildi.

Müsabakalara il genelindeki birçok okuldan öğrenciler katılırken, genç sporcular hem bireysel hem de takım halinde dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Çekişmeli geçen yarışlarda öğrencilerin performansı izleyenlerden tam not aldı. Yarışmalar sonunda dereceye giren takımlar ve sporculara madalya ve kupaları takdim edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, etkinliğin öğrencilerin fiziksel gelişimlerine katkı sunduğunu ve spor bilincinin yaygınlaşmasına büyük önem taşıdığını ifade etti.

Yetkililer, Hakkari'de spora ilginin giderek arttığını ve bu tür organizasyonların gençlerin sosyal ve sportif yönden gelişiminde önemli rol oynadığını belirttiler. - HAKKARİ

